Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Radfahrer stürzt aufgrund eines Astes und verletzt sich schwer

Frankenthal (ots)

Ein 19-Jähriger befährt am 05.08.2019 gegen 14:45 Uhr einen Friedhofsweg im Frankenthaler Hauptfriedhof. Ein heruntergefallener Ast verfängt sich dann derart unglücklich im Vorderrad, dass die Bremse reißt und sich der Fahrradfahrer überschlägt. Durch den Sturz erleidet der 19-Jährige Verletzungen am linken Arm und an den Beinen. Er klagt außerdem über Schmerzen in der Bauchgegend und wird daher stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die genauen Verletzungen sind derzeit nicht bekannt.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



