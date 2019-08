Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrolle auf der Salierbrücke

Speyer (ots)

06.08.2019, 16:45-18:15 Uhr

1 ½ Stunden konnten sich die Beamten der PI Speyer gestern in der Rush-Hour der Problematik Radfahrer auf der Salierbrücke widmen. Diese ist während der Baumaßnahmen für jeglichen Fahrzeugverkehr - ausgenommen Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr - gesperrt. Also auch für Radfahrer. Auf dem freigegebenen Gehweg ist lediglich Fußgängerverkehr erlaubt. Erschreckende 105 Fahrräder wurden gezählt, die nicht - wie vorgeschrieben - geschoben, sondern gefahren wurden. 14 Radfahrer ignorierten die Anwesenheit der Polizei gänzlich und hätten ihre Fahrt munter fortgesetzt, wenn sie von den Beamten nicht daran gehindert worden wären. Die Einstellung des Gros der kontrollierten Radler ist ebenso erschreckend, Verständnis für die Kontrolle oder gar Einsicht in ihr Fehlverhalten fehlte völlig. Die PI Speyer kündigt hiermit an, dass sie auch weiterhin Kontrollen an der Salierbrücke durchführen wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell