POL-PDLU: Maxdorf - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin übersieht am 06.08.19 gegen 19:00 Uhr beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt in der Brunckstraße in Maxdorf einen 11-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zur Kollision in Folge dessen der Radfahrer stürzt. Er erleidet Prellungen an der linken Hand und am linken Knie und muss ärztlich versorgt werden. Am Pkw, einem Nissan Qashqai, entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

