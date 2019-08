Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb gestellt

Speyer (ots)

07.08.2019, 19:00 Uhr

In der Bahnhofstraße machte sich gestern der Detektiv des Kaufhofs bei einer zufällig vorbeifahrenden Streife bemerkbar und erklärte, er verfolge gerade einen Ladendieb, der sich in Richtung St-Guido-Stifts-Platz bewege. Anhand seiner Personenbeschreibung konnte die Person festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich bei ihm um einen 34-jährigen Mann aus Landau, der bei der Polizei bereits hinreichend bekannt ist. Er trug zum Zeitpunkt der Kontrolle Schuhe, an denen sich noch die Sicherungsetiketten befanden. Insgesamt wurden in seinem mitgeführten Rucksack 10 weitere Artikel (Kleidung und Multimedia) aufgefunden, die zum Teil definitiv dem Kaufhof zuzuordnen waren. Wo er die anderen Dinge entwendet hat, muss noch ermittelt werden.

