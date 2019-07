Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Holzgerlingen; Pkw-Aufbruch in Sindelfingen; Vandalismus in Rutesheim

Holzgerlingen: Mercedes gestohlen

Auf einen schwarzen Mercedes GLE im Wert von rund 70.000 Euro hatte es ein Dieb abgesehen, der am Donnerstag zwischen 00.15 und 06.20 Uhr in der Brunnenstraße in Holzgerlingen zuschlug. Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendete der Täter das mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug mit Böblinger Zulassung (BB), dass in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Mercedes geben könne, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Nord: Pkw aufgebrochen

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Pkw-Aufbruch geben können, der am Donnerstag zwischen 09.20 und 09.50 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen-Nord verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter schlug die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eines Audi ein, der auf dem Freibad Parkplatz stand. Hierdurch entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend suchte der Unbekannte, mutmaßlich ohne Diebesgut, das Weite.

Rutesheim: Vandalismus an Grillstelle

Ein Sachschaden von rund 1.000 Euro richteten bislang unbekannte Vandalen an, die zwischen Samstag 22.00 Uhr und Sonntag 08.00 Uhr einen Grillplatz im Eisengriffweg in Rutesheim heimsuchten. Im Toilettenbereich der Grillhütte beschädigten die Unbekannten die Steckdosen, die Seifenspender, die Handtuchspender und die Heizung. Darüber hinaus demolierten sie außerhalb des Gebäudes eine Starkstromsteckdose, verteilten ringsherum Toilettenpapier und ließen zudem viele Glasscherben rundum die Grillstelle im Rasen zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, entgegen.

