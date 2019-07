Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Sachbeschädigung an Schule; Kornwestheim: Smart durch Mülltonne beschädigt; Markgröningen: Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar: Sachbeschädigung an Schule

Durch Bewurf mit Glasflaschen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag das Glasvordach einer Nebeneingangstür des Baus IV der Oscar-Paret-Schule beschädigt und dabei etwa 900 Euro Sachschaden angerichtet. Auch ein darüberliegendes Fenster wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/643780, entgegen.

Kornwestheim: Smart durch Mülltonne beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hermannstraße eine auf dem Gehweg abgestellte 1200-Liter-Mülltonne umgeworfen und dabei einen geparkten Smart beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet um Hinweise.

Markgröningen: Mountainbike gestohlen

Ein weiß-schwarzes 29-Zoll-Mountainbike der Marke Cube, Typ AMS 120 Pro, im Wert von ca. 1.000 Euro wechselte in der Nacht zum Mittwoch in der Bahnhofstraße unrechtmäßig den Besitzer. Das Rad war verschlossen vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0.

