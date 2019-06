Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt mit Elektroroller endet mit einer Blutprobe

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, gegen 8 Uhr, wurde bei dem 26-Jährigen, der mit einem Elektro-Roller in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs war, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Weiterhin erklärte der Fahrer ihnen, dass er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen fehlte ebenfalls an seinem Fahrzeug. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer werden Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges unter berauschenden Mitteln, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

