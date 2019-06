Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorin von falschem Polizeibeamten angerufen

Ludwigshafen (ots)

Eine 76-Jährige erhielt am Dienstag, 25.06.2019, gegen 19:30 Uhr, einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der angab von der Kriminalpolizei zu sein. Die männliche Person erkundigte sich, ob die Seniorin Wertgegenstände zu Hause aufbewahre. Daraufhin beendete die 76-Jährige sofort das Telefongespräch und informierte sofort die Polizei.

Die wichtigsten Tipps und Hinweise in Kürze: - Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei nie die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer selbst. - Niemals unter Druck setzen lassen. Legen Sie einfach den Hörer auf! - Scheuen Sie sich nicht, Familie, Nachbarn oder Freunde um Hilfe zu bitten, wenn Sie sich unsicher fühlen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Geben Sie Geld oder Wertsachen nicht an Unbekannte! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf. - Informieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

