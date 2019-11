Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochwertige Felgen von zwei Autos abmontiert

Bad Driburg (ots)

Zwei Sätze hochwertiger Felgen mit Reifen sind von zwei Autos in Bad Driburg abmontiert worden. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag, 25. November, zu Dienstag, 26. November, Zutritt auf den Hof eines Autohändlers an der Dringenberger Straße verschafft. An zwei abgestellten Fahrzeugen montierten sie insgesamt acht Reifen mitsamt den wertvollen Felgen ab und transportierten sie ab. Der Zeitraum der Tat lässt sich eingrenzen zwischen 20 Uhr am 25. November und 8 Uhr am 26. November. Die Polizei ermittelt und bittet um mögliche Hinweise unter Telefon 05253/98700. /nig

