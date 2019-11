Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Täter kippen Campingbus um

Bild-Infos

Download

33034 Brakel (ots)

Ein zu einem Campingbus umgebauter Dreiradlastwagen ist am Sonntagmorgen, 24.11.2019, gegen 01:15 Uhr, von unbekannten Tätern umgeworfen worden. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit geparkt auf dem Parkstreifen in der Berliner Straße. Die Feuerwehr Brakel musste ausrücken um ausgelaufenes Benzin abzubinden und den LKW wieder aufzustellen. Am LKW entstand Sachschaden. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell