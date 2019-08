Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter bedrängt und begrapscht Frau in Mittelgasse: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Montagabend begrapschte ein bislang unbekannter Täter in der Mittelgasse in Kassel eine 21 Jahre alte Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Das Opfer konnte sich gegen den Mann zur Wehr setzte und flüchten. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes und fahndet nach dem Täter. Dazu bitten die Ermittler des zuständigen Kommissariats 12 auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und kräftig sein, einen dunklen Bart und arabisches Äußeres haben sowie einen dunklen Pullover mit heller Aufschrift getragen haben.

Wie die 21-Jährige in ihrer Vernehmung gegenüber den die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 21:30 Uhr. Sie sei in der Mittelgasse, zwischen Martinskirche und Entenanger, zu Fuß zu ihrem Auto unterwegs gewesen, als plötzlich aus einem der dortigen Innenhöfe ein Mann herauskam. Der Unbekannte habe versucht, sie in den Innenhof zu ziehen und sie dabei am Oberkörper begrapscht. Aufgrund ihrer Gegenwehr habe der Mann sie dann aber wieder losgelassen. Sie sei daraufhin zu ihrem Auto geflüchtet und noch unter dem Eindruck des Erlebten stehend zunächst weggefahren. Später am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Wohin der Täter flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Nun bitten die Ermittler des K 12 Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Mittelgasse verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

