Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann mit Messer bei körperlichem Gerangel verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Nachdem es am gestrigen Montagnachmittag in der Schillerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, zog einer der beiden Streitenden ein Messer und verletzte den anderen. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde im Rückenbereich, die ambulant versorgt werden konnte. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch eine sofort eingeleitete Fahndung noch am gleichen Abend durch die Polizei festgenommen werden.

Wie die eingesetzten Beamten der Kasseler Polizeireviere und des nun weiter ermittelnden Kommissariats 35 der Kasseler Kripo berichten, gab es am gestrigen Montag, gegen 17:30 Uhr im Bereich des Hintereingangs eines Schulgeländes in der Schillerstraße zunächst eine Auseinandersetzung zwischen dem späteren Täter und einer aus Kassel stammenden Frau. Zwei in der Nähe befindliche Zeugen, die von der Frau informiert wurden, dass der Mann sie geschlagen hätte, sprachen den Täter anschließend auf sein Verhalten an. Daraufhin entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der Angesprochene den 48-jährigen Zeugen aus Kassel mit dem Messer verletzt haben soll. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Jägerstraße. Durch die sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet konnten Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen den mutmaßlichen Täter, einen hinreichend polizeibekannten 39-jährigen Wolfhagener, bereits gegen 18:30 Uhr im Bereich des Lutherplatzes festnehmen. Er befindet sich zurzeit im Polizeigewahrsam. Bei den laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wird nun geprüft, ob der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

