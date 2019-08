Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum umgekippten Holzlaster: Unfallstelle geräumt; Fahrer unverletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 8:23 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4352831 veröffentlichte Erstmeldung zu dem umgekippten Holzlaster.)

Fuldatal (Landkreis Kassel): Die Unfallstelle auf der B 3 zwischen Wahnhausen und Simmerhausen ist seit 13:15 Uhr geräumt. Gegen 7:50 Uhr war dort ein Holzlaster umgekippt. Zur Bergung des überwiegend im Straßengraben liegenden und teils auf die Fahrbahn ragenden Fahrzeugs musste die Bundesstraße etwa ab 10:30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Holztransporters war bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord zum Unfallhergang berichten, war der aus dem Hochsauerlandkreis stammende 28-jährige Fahrer des voll beladenen Holztransporters in Richtung Simmershausen unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Im weiteren Verlauf kippt der Lkw und fiel auf die rechte Seite. Der 28-Jährige wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber offenbar unverletzt. Anschließend musste er die Beamten für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle begleiten. Wegen des Verdachts auf eine mögliche Fahruntauglichkeit, ließen sie ihm dort von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen.

An der Unfallstelle musste zunächst das geladene Holz auf einen anderen Lkw umgeladen werden. Anschließend wurde das auf der Seite liegende Fahrzeug durch Kräne eines Bergungsunternehmens aufgerichtet. Da aus dem beschädigten Lkw auch Betriebsstoffe ausliefen, schalteten die Beamten die zuständige Umweltbehörde ein. Der Sachschaden an dem Holzlaster und im Bereich des Straßengrabens beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 30.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

