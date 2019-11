Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer auf Sportgelände - Zeugen gesucht

32839 Steinheim (ots)

Randalierer haben in der Zeit von Donnerstag, 21.11.2019, 19:30 Uhr, bis Samstag, 23.11.2019, 12:45 Uhr, auf dem Sportplatz an der Ostpreußenstraße Sachbeschädigungen und Verschmutzungen hinterlassen. Im Bereich der Tribüne wurden kaputte Glasflaschen aufgefunden. Weiter wurden Glasscherben auf den Kunstrasenplatz verteilt. Die bislang unbekannten Täter brachen zudem das Tor eines Abstellraumes auf und warfen dort Trainingsutensilien und sonstige Gegenstände umher. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder sonstige verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden./he

