Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trickdiebe stehlen Schmuck

Warburg (ots)

Durch Trickdiebe wurde einer 93-Jährigen im Stiepenweg in Warburg am Freitag, 22.11.2019, gegen 11.15 Uhr wertvoller Schmuck gestohlen. Zwei ca. 50 jährige, dickliche Frauen mit südländischem Aussehen, hatten zunächst an der Haustür des Mehrfamilienhauses geklingelt. Die 93-Jährige öffnete diese und anschließend auch die Wohnungstür. Während eine Täterin das Opfer ablenkte, suchte die Zweite erfolgreich in der Wohnung nach Schmuck. Erst als die Frauen die Wohnung auf Bitten der Geschädigten verlassen hatten, bemerkte diese den Verlust. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu den flüchtigen Täterinnen. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell