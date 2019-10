Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat in Waldstück gefunden

Kaiserslautern (ots)

In einem Waldstück nahe der Eselfürth wurde am Mittwochmittag ein vermutlich gestohlener Zigarettenautomat entdeckt. Ein Zeuge fand den Automaten und verständigte die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Automat in einem ehemaligen Café Am Heiligenhäuschen stand. Der Zigarettenautomat wurde durch aufhebeln geöffnet, ein entsprechendes Werkzeug wurde in der Nähe aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell