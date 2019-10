Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Kaiserslautern - Hochspeyer - B 37 (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag auf dem Bundesstraße 37 am Ruheforst Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 70 Stundenkilometer.

Zwischen 15.45 und 19.00 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 1.231 Fahrzeuge, die in beide Richtungen unterwegs waren. 774 Autofahrer fuhren in Richtung Hochspeyer, 457 in die entgegengesetzte Richtung.

Das Ergebnis:

151 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. 131 kommen mit einem Verwarnungsgeld davon, gegen 20 Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Die Spitzenreiter wurden mit 107 Stundenkilometern in Richtung Hochspeyer gemessen. In der Gegenrichtung war ein Autofahrer 108 Stundenkilometer schnell. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell