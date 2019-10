Polizei Aachen

POL-AC: 20-Jährige bei Unfall verletzt

Stolberg (ots)

Eine 20-jährige Frau aus Düren ist gestern Morgen (28.10.2019, 07.00 Uhr) mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der Hastenrather Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Sie wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen hatten den Unfall beobachtet, sofort Erste-Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

