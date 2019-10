Polizei Aachen

POL-AC: Verkäufer bei Übergabe beraubt, Zeugen schnappen Tatverdächtigen

Aachen (ots)

Ein 33-jähriger Aachener, der sein hochwertiges Handy online zum Verkauf angeboten hatte, ist am Samstagnachmittag von dem vermeintlichen Käufer ausgeraubt worden. Für die Übergabe hatte man sich an der Lousbergstraße verabredet. Statt die Ware zu bezahlen schlug der 20-jährige Tatverdächtige plötzlich auf den Mann ein und flüchtete anschließend in Richtung Theresienstraße. Durch lautes Schreien konnte das Opfer auf den Raub aufmerksam machen. Zwei Zeugen gelang es daraufhin den Tatverdächtigen zu schnappen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell