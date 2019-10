Polizei Aachen

POL-AC: Fahrender Pkw auf der L 257 von Geschoss getroffen - brennende Barrikade am Hambacher Forst - keine Verletzten - geringer Sachschaden

Aachen/ Hambach / Morschenich (ots)

Letzten Samstag (26.10.19) gegen 01.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein auf der L 257 zwischen Alt- Manheim und Morschenich fahrender Pkw von einem unbekannten Geschoss getroffen wurde. Die Insassen hatten kurz vorher eine vermummte Gestalt am Fahrbahnrand stehen sehen. Nach dem Vorfall hatte man die Polizei zu Hilfe gerufen; verletzt wurde niemand. Die Beamten konnten auf der Karosserie des Fahrzeugs eine kleinere Beschädigung feststellen. Die vermummte Person konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Am Abend gegen 22.30 Uhr kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz. Unbe-kannte hatten mehrere Paletten und Äste auf der ehemaligen L 276 am Hambacher Forst zu einer Barrikade aufgestapelt und angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen; es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die EK Hambach hat die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen.

