Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bronzeskulptur entwendet

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten die Bronzeskulptur eines Fußballs, die an der Straße Kapellenweg, in Richtung der Heinsberger Schlangenkapelle stand. Die Tat wurde am Sonntag, 21. Juli, entdeckt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell