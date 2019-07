Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gersfeld/Rhön - Flugunfall Wasserkuppe (Nachtrag zur Erstmeldung von 13.41 Uhr)

Fulda (ots)

Um 13.29 Uhr startete ein Motorsegler auf dem Flugfeld der Wasserkuppe. Gegen Ende seines Startvorganges verließ er seitlich die Startbahn und prallte in eine Baumgruppe. Der alleine im Fluggerät befindliche 58 jährige Flugzeugführer aus dem Raum Darmstadt wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorsegler entstand Totalschaden in Höhe von 80.000 EUR. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

