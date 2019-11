Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Spinde in Therme aufgebrochen

33014 Bad Driburg (ots)

Über ein Dutzend Kleiderspinde sind am Sonntag, 24.11.2019, in einer Therme in der Georg-Nave-Straße aufgebrochen worden. Der oder die Täter entwendeten anschließend Bargeld aus den jeweiligen Schränken. Die Tatzeit wird zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr angenommen. Angaben zu Tatverdächtigen und sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell