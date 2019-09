Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Geldbörse beim Einkaufen gestohlen; Verkehrsunfälle, Kinder ungesichert mitgefahren; Brand in Firma; Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte angegriffen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 31-Jährigen nach mehreren Vorfällen am Montag im Stadtgebiet Reutlingen. Bereits am frühen Morgen, gegen 5.50 Uhr, war der Mann in der Tübinger Straße aufgefallen, als er in einem Linienbus eine Scheibe mutwillig zertrümmerte. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen musste er aber nachfolgend wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei eine offenbar verwirrte Person gemeldet, die in das Fahrzeug einer noch unbekannten Frau eingestiegen war, die in der Burgstraße verkehrsbedingt warten musste. Die Frau machte daraufhin Passanten aufmerksam, die ihr zu Hilfe kamen und den Mann wieder dazu bewegten, aus dem Auto auszusteigen. Während die Frau und auch die Zeugen die Örtlichkeit bereits verlassen hatten, konnte der 31-Jährige vor Ort angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle griff der sich in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann die beiden Polizeibeamten unvermittelt an. Gegen die nachfolgende Ingewahrsamnahme setzte er sich heftig zur Wehr, trat und schlug nach den Polizisten. Der 31-Jährige wurde hierauf einem Arzt vorgestellt und in einer Fachklinik aufgenommen. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor bereits in der Burgstraße die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs mit der Faust beschädigt und an einem weiteren geparkten Auto die Seitenscheibe mit einem Baustellenschild zertrümmert hatte. Zudem soll er in der Burgstraße mit ausgebreiteten Armen und einem Messer in der Hand versucht haben, einen Autofahrer anzuhalten und zu ihm ins Auto zu steigen, was der Fahrer zum Glück verhindern konnte. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Insbesondere werden die Frau gesucht, zu der der Mann ins Fahrzeug gestiegen war und die beiden Zeugen, die der unbekannten Frau zu Hilfe gekommen waren. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Pfullingen (RT): Pedelec-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin beim Sturz von ihrem Fahrrad am Montagvormittag erlitten. Ein 66-Jähriger war mit seinem Ford Kuga kurz vor zehn Uhr auf der Römerstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Kreisverkehr auf Höhe eines Discounters hielt der Autofahrer zunächst wegen eines Fahrzeugs im Kreisel an. Beim Anfahren übersah er die hinter dem Pkw fahrende 74-jährige Radfahrerin. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu keiner Berührung zwischen dem Ford und der Radlerin. Die Frau stürzte jedoch bei einer Ausweichbewegung und erlitt beim Sturz auf die Fahrbahn so schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. An dem Pedelec entstand erheblicher Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (ms)

Bad Urach (RT): Geldbeutel gestohlen und Geld abgehoben

Einer Frau ist beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen und mit der darin befindlichen EC-Karten beträchtliche Geldbeträge abgehoben worden. Die 31-Jährige befand sich am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einem Discounter im Seilerweg zum Einkaufen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ihre im Einkaufswagen liegende Geldbörse. Mit den darin aufgefundenen EC-Karten und den dazugehörigen PIN hob der Unbekannte bis zur Sperrung zweimal Geld ab.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Geldbeutel sollten niemals in einem Einkaufswagen abgelegt werden. Die persönliche Geheimzahl, PIN, einer EC oder Kreditkarte sollte ebenfalls niemals in einem Geldbeutel aufbewahrt oder notiert sein. (ms)

Köngen (ES): Zwei kleine Kinder ungesichert auf dem Beifahrersitz

Immer wieder muss die Polizei verantwortungslose Eltern aus dem Verkehr ziehen, die ihre Kinder ungesichert in Fahrzeugen mitnehmen. Einer Streife des Polizeireviers Nürtingen fiel am Montagnachmittag, um 17 Uhr, ein Pkw in der Blumenstraße auf. Ein Vater hatte seine beiden Töchter im Alter von vier und sieben Jahren ohne die erforderlichen Kindersitze und nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz dabei. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sie mussten zu Fuß nach Hause laufen. (ms)

Kirchheim (ES): Kompressor geriet in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat ein Kompressor am Montagnachmittag in einem gummiverarbeitenden Betrieb in der Otto-Hahn-Straße Feuer gefangen. Arbeiter bemerkten gegen 14.30 Uhr das Feuer im Untergeschoss der Firma. Zwei Mitarbeitern gelang es, mit drei Pulverlöschern die Flammen zu ersticken. Die sofort verständigte Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausrückte, musste lediglich die Produktionsräume belüften. Die beiden Männer im Alter von 55 und 48 Jahren, die die Flammen löschten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an der Maschine beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, den ein 21-Jähriger am Montagmorgen auf der Wörthbrücke verursacht hat. Der junge Fahrer war kurz vor sieben Uhr mit seinem VW T4 auf der B 313 in Richtung Metzingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich auf der Wörthbrücke der Verkehr zurückstaute. Mit großer Wucht krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines vor ihm stehenden Skoda eines 55-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nachfolgend auf einen davor wartenden Renault aufgeschoben. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Während die beiden anderen Fahrzeuge fahrbereit blieben, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. (cw)

Wendlingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Auf den Inhalt zweier Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße eingebrochen ist. Zwischen drei Uhr und 5.45 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Gasträumen. Dort wuchtete er zwei Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Zudem stieß er noch auf den Bedienungsgeldbeutel mit einem kleineren Münzgeldbetrag, den er auch mitgehen ließ. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

