Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheitsfahrt

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.09.19 wurde um 20:01 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw in Schlangenlinien durch Hargesheim fahren würde. Der Pkw und sein 51 jähriger Fahrer konnten schließlich in Hargesheim angetroffen werden. Der Fahrer machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck auf die Beamten. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Dem Autofahrer droht ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

