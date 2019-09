Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 12-Jähriger bei Unfall verletzt

55595 Hargesheim, Kirchstraße (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.2019, um 07.50 Uhr, wurde ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße in Hargesheim verletzt. Er stieß mit einem Auto zusammen, deren Fahrerin die Unfallstelle verließ ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Der 12-Jährige fuhr mit seinem Rad in der Kirchstraße hinter einem Schulbus in Richtung der Alfred-Delp-Schule. Als der Bus anhielt, wollte der Junge nach links auf den Gehweg fahren, um nicht hinter dem Bus warten zu müssen. Beim Queren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Schüler und einer entgegenkommenden Autofahrerin. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen am Kopf, Armen und Beinen zu. Sowohl die PKW-Fahrerin, als auch der Busfahrer stiegen aus und erkundigten sich bei dem Jungen nach Verletzungen. Allerdings verließen Beide die Unfallstelle ohne die Polizei zu informieren oder ihre Personalien zu hinterlassen, da der Schüler antwortete es geht ihm gut. Der Verkehrsunfall wurde nachmittags von der Mutter des Siebtklässlers angezeigt. Beteiligte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden (Tel. 0671-8811-0)

