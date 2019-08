Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Langenlonsheim (ots)

Am 30.08.19, um 16:30 Uhr wird in der Binger Straße in Langenlonsheim (Umgehungsstraße Industriegebiet), Fahrtrichtung Laubenheim ein beschädigter Mast der Telekom festgestellt. Es handelt sich um einen massiven Holzmast welcher mittels Stahlseil extra gesichert war. Dieser wurde fast komplett umgedrückt. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

