Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

55543 Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019, um 07.30 Uhr, wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße verletzt. Eine 65-jährige PKW Fahrerin befuhr die Römerstraße und bog nach rechts in die Wilhelmstraße ab. In diesem Moment überquerte ein ebenfalls 65 Jahre Fußgänger die Wilhelmstraße an der Fußgängerampel. Er wurde von dem Auto erfasst und fiel zu Boden. Der Mann musste mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus verbracht werden.

