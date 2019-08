Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pferd auf Koppel durch Unbekannte verletzt

55442 Warmsroth - Wald Erbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden einem Pferd auf einer Koppel in Wald Erbach schwere Schnittverletzungen zugefügt. Das Tier wies mehrere Verletzungen auf, die von einem scharfkantigen Gegenstand herrühren. Das verletzte Pferd musste noch vor Ort durch einen Tierarzt behandelt werden. Weitere Pferde, die auf der Koppel standen wurden nicht verletzt. Zeugen denen in der Nacht auf Samstag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell