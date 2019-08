Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mülltonnenbrand griff auf Haus über - Zeugen gesucht!

Hochstätten, Fürfelder Straße (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Fürfelder Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer griff hierbei schnell auf ein direkt daneben stehendes und derzeit unbewohntes Fachwerkhaus über. An dem Haus entstand ein Brandschaden im vermutlich vierstelligen Bereich. Die freiwillige Feuerwehr Hochstätten konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen.

! Die Polizei Bad Kreuznach bittet bezüglich der Brandursache um Hinweise aus der Bevölkerung !

