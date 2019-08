Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Haustier in Bosenheim, Rheinhessenstraße - Hund einfach liegen gelassen

Bad Kreuznach - Rheinhessenstraße (ots)

Am 21.08.2019 gegen 09:45 Uhr meldete ein männlicher Anrufer der PI Bad Kreuznach mit unbekannter Rufnummer, dass es am Fußgängerüberweg in Bad Kreuznach im Stadtteil Bosenheim, etwa in Höhe der Bäckerei Heintz zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund gekommen sei. Der Hund sei von dem oder der Unfallverursacher/in einfach am Straßenrand liegengelassen worden. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug konnte er nicht machen. Bevor die Personalien des Mannes erhoben werden konnten beendete er das Gespräch. Vor Ort konnten die Kollegen leider nur noch einen toten Hund feststellen, welcher offenbar tatsächlich nach einem Aufprall auf ein Fahrzeug an einer nahegelegenen Hauswand abgelegt worden war.

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen? Der namentlich nicht bekannte Mitteiler möge sich bitte unter der Telefonnummer 0671-8811101 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

