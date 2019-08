Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallfluchten in der Gensinger Straße

55543 Bad Kreuznach, Gensinger Straße (ots)

Am Montag, den 19.08.2019 kam es zu zwei Verkehrsunfallfluchten in der Gensinger Straße; in beiden Fällen wurden parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Erste ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Transporter beschädigte einen am rechtem Fahrbahnrand parkenden PKW am Kotflügel. Zeugen konnten das Kennzeichen des Verursachers ablesen, die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer aus dem Kreis Bingen wurden aufgenommen. Drei Stunden später kam es in der Gegenrichtung zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in diesem Fall gleich vier geparkte Autos. An allen betroffenen Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Durch verlorene Fahrzeugteile liegen Hinweise auf den Verursacher vor, die Ermittlungen dauern an.

