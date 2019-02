Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Einbruch in Residenz Theresa (27-1802)

Harthausen (ots)

15.02.2018, 18.00 Uhr - 18.02.2019, 07.00 Uhr Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in die Baustelle der zukünftigen Seniorenunterkunft Römergarten Residenz Theresa in der Falltorstraße ein, brachen dort die Stahlbautür eines Lagerraums aus dem Mauerwerk heraus und entwendeten mehrere Leitern und Rollen mit verschiedenen Elektrokabel, je Rolle bis zu 250 Meter Länge. Des Weiteren schnitten die Täter an verschiedenen Stellen bündelweise den mehrere Meter langen Kabelüberstand von bereits verlegtem Kabel ab, zogen aus den Leerrohren die Kabel heraus und nahmen alles mit. Zudem wurden die Holztüren von drei bereits fertiggestellten Nasszellen aufgebrochen und verschiedenes Badmobiliar entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich alles in allem auf 10.000 bis 13.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell