POL-PDKH: Pkw überschlug sich auf regennasser Fahrbahn

Waldböckelheim, L234 (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:55 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der L234 zwischen Waldböckelheim und Oberstreit. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer kam beim Befahren der abschüssigen Strecke, in Richtung Waldböckelheim, aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte glücklicherweise zwischen zwei Bäumen hindurch auf eine angrenzende Grünfläche. Dort kam es zu einem mehrfachen Überschlag. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Der Beifahrer zog sich Schürfwunden und ein Platzwunde zu. Er wurde zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

