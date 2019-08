Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bad Kreuznacher Jahrmarkt Polizei zieht positive Bilanz in der Nacht von Freitag auf Samstag

Bad Kreuznach, Jahrmarkt (ots)

Gemessen an der Größe der Veranstaltung und der Zahl der Besucher, kann die Polizei eine positive Bilanz für den Freitag ziehen. Bei zwei Reibereien zwischen jeweils mehreren Personen, wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Außerhalb des Jahrmarktsgeländes wurde ein 15-Jähriger durch drei Jugendliche beraubt. Zusammen mit zwei Freunden geriet er in einen Disput mit den drei unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf des Streites wurde der Schüler geschlagen und sein Bargeld wurde ihm entwendet. Die Räuber flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Mit Verletzungen am Kopf musste der junge Mann anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zu tief in ihre Gläser geschaut, hatte offensichtlich eine 23-jährige Frau. Bei der Klärung von verbalen Streitigkeiten geriet die stark alkoholisierte Frau dermaßen in Rage, dass ihr ein Platzverweis erteilt wurde. Diesem kam sie nicht nach, im gegenteil,sie begann auch noch nach den Polizisten zu schlagen. Den Schlägen folgten noch ein breites Repertoire an Beleidigungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr eine Blutprobe entnommen, im Anschluss konnte sie nach Hause gehen. Zu weiteren, nennenswerten Vorfällen war es nicht gekommen.

