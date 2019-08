Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Großflächiger Stromausfall

Bad Kreuznach und umliegende Gemeinden (ots)

Heute Morgen kam es für einen Zeitraum von gut einer Stunde (10:15 Uhr bis 11:30 Uhr) zu einem größeren Stromausfall in der Stadt Bad Kreuznach und in einigen umliegenden Ortsgemeinden. Neben der Innenstadt und dem Kreuznacher Stadtteil Planig waren Badenheim, Sprendlingen, Wolfsheim, St. Johann und Pfaffen-Schwabenheim betroffen. Während des Ausfalls mussten die Beamten der Bad Kreuznacher Polizei zu mehreren Einsätzen ausrücken. Ausgefallene Ampeln, defekte Bahnübergänge sowie eingehende Fehlalarme von Brandmeldeanlagen sorgten so für einen kurzweiligen Dienst. Während des Ausfalls kam es glücklicherweise zu keinen Personen- oder Sachschäden. Die Bad Kreuznacher Stadtwerke teilten als Ursache schließlich mit, dass ein Baggerfahrer beim Verlegen von Glasfaserleitungen in Pfaffen-Schwabenheim versehentlich ein Stromkabel gekappt hatte.

