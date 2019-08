Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bockenau - Einbruch in Einfamilienhaus Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2019, kurz nach 15.00 Uhr, meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Bockenau einen Einbruch. Sie kam zu dieser Zeit von einem Spaziergang zurück und bemerkte die offenstehende Terrassentür. Der Täter war bereits verschwunden, zuvor waren die Wohnräume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet worden. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat im Laufe des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schulstraße oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell