Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener PKW-Fahrer fährt nur noch auf Felge

55559 Bretzenheim, Bundesstraße B41 (ots)

Am Montag, den 19.08.2019, gegen 23.00 Uhr, fiel einer Verkehrsteilnehmerin ein Autofahrer auf, der auf dem Mitfahrerparkplatz bei Bretzenheim kurz anhielt, seinen total beschädigten Reifen betrachtete und anschließend wieder wegfuhr. Vor der Anschrift des PKW-Halters konnte das Auto vorgefunden werden, das vordere, rechte Rad wurde auf der blanken Felge gefahren. Der Reifen war völlig zerfetzt und nur noch in Teilen vorhanden. Hinter dem Steuer saß der schlafende Fahrer. Der 55-Jährige musste geweckt werden, er musste sich festhalten, um nicht hinzufallen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Wo er sich den Schaden am Rad zuzog konnte der Mann nicht sagen.

