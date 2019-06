Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall - Motorradfahrer tödlich verletzt - Freiamt

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen, Kreisstraße 5138 Freiamt, zwischen Tennenbach und Mußbach

Heute gegen 13.55 h fuhr ein 61 jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine auf der Kreisstraße 5138 in Richtung Tennenbach. In einer scharfen Linkskurve verlor er aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Durch den Aufprall infolge des Sturzes zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

FLZ/Fi

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell