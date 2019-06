Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Fahrradfahrer prallt gegen Mauer und erleidet schwere Kopfverletzungen - Rettungshubschrauber im Einsatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Schwere Kopfverletzungen hat sich am Sonntag, 16.06.2019, ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in St.Blasien zugezogen. Mit dem Rettungshubschrauber kam der Verletzte in eine Unfallklinik. Gegen 12:00 Uhr war der verunglückte 41-jährige Radfahrer in der Luisenstraße auf der Fahrbahn liegend gefunden worden. Nach bisherigen Feststellungen dürfte dieser zuvor die dort stark abschüssige Straße mit seinem Rennrad befahren haben, als er in einer Linkskurve nach rechts geriet und gegen eine Mauer prallte. Nach seiner Erstversorgung an der Unglücksstelle erfolgte die sofortige Verlegung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg. Er hat sehr schwere Kopfverletzungen erlitten, Lebensgefahr besteht nicht. Einen Radhelm trug er nicht. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat, soll sich bitte melden.

