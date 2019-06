Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sportboot gerät auf dem Rhein in Not

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.06.2019, um 23:12 Uhr, meldeten mehrere Passanten über Notruf, dass auf dem Rhein ein Sportboot in Seenot geraten sei und zu sinken drohe. Durch mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Weil am Rhein konnte das Sportboot auf Höhe der Dreiländerbrücke gesichtet werden. Auf dem Boot befanden sich noch Personen, welche bereits um Hilfe riefen und mit Taschenlampen auf sich aufmerksam machten. Durch die Hilferufe wurde schließlich auch die Besatzung eines anderen Bootes auf die gefährliche Situation aufmerksam und schob das havarierte Boot zu einem Bootssteg an der deutschen Uferseite. Die Personen, welche sich auf dem Sportboot befanden, konnten glücklicherweise unversehrt an Land gebracht werden. Nach Sachlage kam es zunächst zu einem technischen Defekt am Motor, durch ein Leck wurde das Boot intensiv mit Wasser geflutet. Durch die Feuerwehr Weil am Rhein konnte das bereits im Boot befindliche Wasser abgepumpt werden und so konnte das Boot wieder zurück in den Basler Hafen geschleppt werden. Der Sachschaden an diesem erst restaurierten Sportboot aus dem Jahre 1966 ist noch unbekannt.

