Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nach einer Unfallflucht in Jestetten am Sonntagmittag, 16.06.2019, sucht die Polizei nach einem Wohnmobil mit französischem Kennzeichen. Gegen 16:15 Uhr hatte der unbekannte Fahrer dieses Wohnmobils in der Straße Schellenberg einen am Straßenrand geparkten Renault Twingo streift. Dabei wurde am Renault ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Laut Zeugenhinweisen soll es sich um ein weißes Wohnmobil mit französischer Zulassung gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 60 und 70 Jahre alt und hatte weiße kurze Haare. Auf weitere sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell