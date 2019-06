Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Auto überschlägt sich- Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat eine Autofahrerin den Überschlag ihres Wagens am Samstag, 15.06.2019, auf der L 146 bei St.Blasien überstanden. Mit dem Rettungswagen wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Gegen 12:15 Uhr hatte die 28 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die L 146 in Richtung Menzenschwand befahren, als ihr in einer Kurve ein Milchlaster entgegenkam. Daraufhin zog sie ihren Pkw nach rechts und kam auf das Bankett, weshalb das Auto ins Schleudern geriet. Der BMW überschlug sich in der Folge links der Straße und blieb auf dem Dach unterhalb einer Böschung liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde leicht verletzt. An ihrem Wagen dürfte ein Totalschaden entstanden sein, der sich auf ca. 10000 Euro beläuft.

