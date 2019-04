Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunkener kracht in Mauer

Ca. 15.000 Euro Schaden verursachte ein junger Mann, als er mit seinem Auto in eine Mauer prallte. Er war betrunken.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr mit seinem Auto auf der Mähringer Straße unterwegs. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam von der Straße ab und krachte in eine Mauer. Dabei wurde sein Auto ziemlich demoliert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West ordneten bei dem jungen Mann eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

