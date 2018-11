POL-OS: Osnabrück - Zaunelement in Brand gesetzt

Osnabrück (ots) - Am frühen Dienstagmorgen machten sich in der Rheiner Landstraße Unbekannte an einem Holzzaun zu schaffen und setzten diesen in Brand. Eine Autofahrerin wurde gegen 02.33 Uhr auf die Flammen aufmerksam und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Die Beamten bekämpften den Brand mit einem Feuerlöscher und die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Nachlöscharbeiten, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Zeugen beobachteten unmittelbar vor dem Feuer eine männliche Person, die möglicherweise mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnte. Der Unbekannte ging in Richtung stadtauswärts, war ca. 1,70 bis 1,75 m groß, schlank und dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3103.

