Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Anhänger landet in der Allna;Lagerfeuer mit Holzlatten einer Bank entzündet;Reifenstecher unterwegs;Lack zerkratzt;Gartenmöbel gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Anhänger landet in der Allna

Weimar/Niederweimar: Knapp 300 Euro hinterließen Randalierer zwischen Sonntag, 31. März, 22.30 Uhr und Montag, 1. April, 7.30 Uhr in der Straße "Am Graben". Die Unbekannten schnappten sich einen Pkw-Anhänger und zogen diesen hinab in die Allna. Dabei wurden an dem Hänger der Unterfahrschutz sowie die Beleuchtung in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise bitte die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lagerfeuer mit Holzlatten einer Bank entzündet

Marburg Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei die Personalien eines 22 Jahre alten Mann festgestellt. Ob der junge Mann am Sonntagabend, 31. März gegen 19 Uhr an der Sachbeschädigung beteiligt war, bedarf noch der Klärung. Fest steht, dass an den Afföllerwiesen insgesamt drei Parkbänke beschädigt wurden. Mit den herausgerissenen Holzlatten entfachten der oder die Täter dann ein kleines Lagerfeuer. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Reifenstecher unterwegs

Stadtallendorf: Auf der Wiese in Nähe eines Mehrfamilienhauses in der Niederkleiner Straße stach ein Unbekannter am Samstag oder Sonntag (30/31. März) gleich zwei Reifen eines Opel Movano platt. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Lack zerkratzt

Marburg: Jede Woche muss die Polizei über Randalierer berichten, die ihre Wut an Fahrzeugen auslassen. In der Schückingstraße zerkratzte ein Unbekannter zwischen Freitag, 29. März, 13 Uhr und Samstag, 30. März, 18.30 Uhr den Lack eines schwarzen BMW. Dabei entstand ein Schaden von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Gartenmöbel gestohlen

Marburg-Wehrda: Aus dem Vorgarten eines Restaurants in der Tom-Mutters-Straße stahlen Diebe zwischen Donnerstag, 28. März, 13 Uhr und Freitag, 29. März, 10 Uhr, insgesamt zwölf Gartenstühle. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

