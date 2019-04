POL-MR: Blutentnahme nach Drogentest;Hinweis auf Drogenkonsum - Fahrer ungehalten;Zittern hilft nicht - Autoschlüssel sichergestellt;Bestellung muss warten - Frau muss zur Blutprobe;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Blutentnahme nach Drogentest

Marburg: Am Freitagnachmittag, 29. März kontrollierte die Polizei in der Kernstadt eine junge Autofahrerin. Der positive Drogenvortest brachte der Fahrerin einen nicht geplanten Besuch bei der Polizei ein. Die Frau durfte nach der durchgeführten Blutentnahme wieder gehen.

Hinweis auf Drogenkonsum - Fahrer ungehalten

Breidenbach: Eine Verkehrskontrolle am späten Freitagabend, 29. März endete für einen Kradfahrer auf der Polizeiwache. Der Mann im mittleren Alter zeigte sich völlig uneinsichtig und richtete an die Beamten teilweise unschöne Worte. Die Ordnungshüter zogen den Biker im Ortskern aus dem Verkehr. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Da der Mann jegliche Mitwirkung an der Aufklärung des Vorwurfes verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.

Zittern hilft nicht - Autoschlüssel sichergestellt

Neustadt: Am Samstag, 30. März stoppte eine Polizeistreife gegen 4 Uhr in der Innenstadt einen Pkw Peugeot samt zwei Insassen. Auf die Frage nach dem Führerschein und Fahrzeugschein reagierte der 30 Jahre alte Fahrer mit heftigem Händezittern bei der Suche nach den "Papieren" in seinem Portmonee. Das hatte, wie sich herausstellte, auch einen guten Grund. Der Fahrer räumte letztendlich ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Damit war die Fahrt beendet. Die Ordnungshüter stellten den Autoschlüssel sicher und ermitteln nun gegen den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bestellung muss warten - Frau muss zur Blutprobe

Marburg: Stark alkoholisiert fuhr eine junge Frau am Sonntagmorgen, 31. März gegen 5.30 Uhr mit ihrem Pkw zu einem Fastfood-Restaurant in der Afföllerstraße. Die alarmierte Polizei nahm die erheblich unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrerin für eine Blutentnahme kurzfristig in Gewahrsam. Zudem beschlagnahmten die Ordnungshüter den Führerschein.

Sachen gibt´s - Das könnte teuer werden

Marburg: Die freudige Erwartung bei der Ankunft eines Freundes lebt jeder anders aus. Ungewöhnlich und in dieser Form bei der Polizei noch nicht bekannt, reagierte ein junger Mann am Samstagabend, 30. März in der Straße "Am Dammelsberg". Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei gegen 21 Uhr über zwei alkoholisierte Männer. Einer der Männer habe gegen ihr Auto getreten und sei auf die Motorhaube gesprungen. Die Begründung für das ungewöhnliche Auftreten versetzte auch die Polizeibeamten in Staunen. Der "Springer" teilte mit, man habe einen Freund erwartet, der exakt das gleiche Auto wie die Frau benutzten würde. Im Glauben, der Kumpel sei nun eingetroffen, sprang der 32-Jährige in der Dunkelheit auf die Haube der geschockten Autofahrerin. Die fatale Verwechselung könnte nun finanzielle Folgen haben. Der einsichtige Mann will für den möglichen Schaden natürlich aufkommen.

Gefährliche Aktion - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Marburg: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verdacht des Diebstahls: So lautet der Vorwurf der Polizei nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag, 31. März in der Bauerbacher Straße. Unbekannte entfernten gegen 2 Uhr in Nähe des Bürgerhauses zwei Gullydeckel und sowie einen Laubeinsatz und sorgten damit für eine erhebliche Gefahrenquelle. Von den Abdeckungen fehlt nach wie vor jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Blauer Lack einziger Hinweis auf Unfallverursacher

Neustadt: Einen Schaden in Höhe von 4500 Euro hinterließ ein Autofahrer am Sonntag, 31. März in der Graf-Spee-Straße. Der Unbekannte krachte zwischen 3 und 9 Uhr gegen die Fahrerseite eines geparkten, grauen Opel Meriva und kümmerte sich nicht um den Vorfall. Die Polizei sicherte blauen Lack, der von den flüchtigen Wagen stammen dürfte. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

