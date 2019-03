POL-MR: Kreuz aus Kupfer gestohlen;Volvo beschädigt;Container im Altreifen aufgebrochen;Hakenkreuze aufgesprüht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kreuz aus Kupfer gestohlen

Weimar/Niederweimar: Am Friedhof in der Straße "Zur Kirche" machten sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 21. März und Donnerstag, 28. März an einem Doppelgrab zu schaffen. Die Diebe sägten ein zirka 40 mal 70 Zentimeter großes Kreuz aus Kupfer ab und machten sich auf und davon. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Übelriechende "Post"

Marburg: In der Nacht auf Dienstag, 26. März warf ein Unbekannter in der Alte Kasseler Straße Kot in einen Briefkasten und besprühte diesen zusätzlich mit schwarzer Farbe. Der Schaden beträgt 100 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Volvo beschädigt

Cölbe: Kratzer im Lack eines schwarzen Volvos hinterließ ein Randalierer in der Nacht auf Donnerstag, 29. März im Kaschubenweg. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hakenkreuze aufgesprüht

Biedenkopf: Silberfarbene Hakenkreuze sprühte eine Unbekannter zwischen Donnerstag, 28. März, 13 Uhr und Freitag, 29. März, 9 Uhr auf einen Gartenzaun in der Urbannstraße. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421 - 4060.

Container im Altreifen aufgebrochen

Marburg: Auf dem Gelände einer Werkstatt in der Stephan-Niderehe-Straße brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 28. März, 17 Uhr und Freitag, 29. März, 7 Uhr einen mit Altreifen gefüllten Container auf. Die Anzahl der gestohlenen Reifen sowie die Schadenshöhe stehen momentan noch nicht fest. Von einem Abtransport der Reifen mit einem Kleinlaster oder Pkw mit Anhänger ist auszugehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

