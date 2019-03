Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unerfreuliche Bilanz - Fast 300 Fahrer zu schnell unterwegs;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unerfreuliche Bilanz - Fast 300 Fahrer zu schnell unterwegs

Marburg/Kirchhain/ B 62: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwerwiegende Unfälle im Landkreis. Nach Geschwindigkeitsmessungen am Wochenende (23/24.März) auf der Bundessstraße 62 muss die Polizei eine unerfreuliche Bilanz ziehen. Einige Verkehrsteilnehmer scheinen immer noch in dem Glauben zu leben, dass die Polizei nur wochentags Geschwindigkeitsmessungen durchführt. Knapp 300 Autofahrer wissen nun nach den Kontrollen am Samstag und Sonntag zwischen Kirchhain und Marburg, dass dem nicht so ist. Fast 13 Prozent der gemessenen Fahrzeuge überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Wochentags beträgt die Quote nur etwa zwei bis drei Prozent. Unter den ertappten "Verkehrssündern" befanden sich vereinzelt auch Lastwagen mit Gefahrgut. Bei 232 Fahrern wurde ein Verwarnungsgeld ausgesprochen. 62 müssen mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen, da sie mehr als 21 Kilometer zu schnell waren. Auf vier Autofahrer kommt ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen zu, da sie mit über 140 km/h auf dem Tacho geblitzt wurden. Den traurigen Höhepunkt setzte ein Autofahrer am Samstagvormittag, der mit sage und schreibe 154 km/h unterwegs war.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell