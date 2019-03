Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallstelle bekannt - Zeuge und Geschädigter gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallstelle bekannt - Zeuge und Geschädigter gesucht

Wetter und Bundesstraße 3: Ein bisher unbekannter Autofahrer stoppte am Dienstagmorgen, 19. März gegen 8 Uhr mit Handzeichen einen orangefarbenen Lkw samt Hänger auf der Bundesstraße 3 zwischen Marburg und Gießen. Der Zeuge machte den Brummi-Fahrer auf einen Unfall gegen 7.30 Uhr auf der B 252 zwischen Wetter und Göttingen aufmerksam. Hier soll der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastwagens touchiert haben. Der angesprochene Brummi-Fahrer meldete den Sachverhalt sofort der Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem unbekannten Zeugen auf der B 3 sowie dem zweiten beteiligten Lkw, der einen Schaden am linken Außenspiegel haben dürfte. Beide werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

